Shockwave Medical Inc Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den 7-Tage-RSI für Shockwave Medical, der derzeit bei 25,92 Punkten liegt. Das bedeutet, dass die Aktie momentan als überverkauft eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 32,04, was darauf hindeutet, dass Shockwave Medical weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes bei Shockwave Medical festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich positiv bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Shockwave Medical daher eine positive Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Shockwave Medical eingestellt waren. Es gab 12 positive Tage, ein negativer Tag und einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Shockwave Medical eine positive Einschätzung.

Analysten bewerten die Shockwave Medical-Aktie aktuell überwiegend positiv, mit 4 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 25,06 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Shockwave Medical daher eine positive Bewertung.