Shockwave Medical Inc Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die technische Analyse der Shockwave Medical zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 232,83 USD liegt, während der eigentliche Aktienkurs 192,21 USD beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -17,45 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 187,16 USD, was einen Abstand von +2,7 Prozent zur Aktie bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Neutral".

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Shockwave Medical festgestellt werden, weshalb die Bewertung "Neutral" lautet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz beobachtet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Shockwave Medical derzeit einen Wert von 37,5, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 40, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".

Die Analysteneinschätzung für Shockwave Medical fällt insgesamt positiv aus, da von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen 4 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Shockwave Medical beträgt 268,33 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 39,6 Prozent entspricht und daher als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt die Analysten-Untersuchung daher eine Gesamtbewertung von "Gut".