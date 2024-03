Shockwave Medical Inc Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Shockwave Medical hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet. Mit einem aktuellen Kurs von 287,23 USD liegt sie 15,94 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +26,31 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shockwave Medical liegt bei 15,47, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38 und deutet auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit vermehrt negativ über die Shockwave Medical diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Stimmungsbarometers führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt jedoch, dass sie sich im neutralen Bereich befindet, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zur Shockwave Medical geäußert wurden. In den letzten Tagen dominierten jedoch negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt kann die Shockwave Medical also charttechnisch als "Gut" eingestuft werden, wobei das Anleger-Sentiment neutral ist.