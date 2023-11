Shockwave Medical Inc Aktie: Schlimme Zeiten!

Sentiment und Buzz: Eine Analyse der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Shockwave Medical gegeben hat. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme in den Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Shockwave Medical daher auf dieser Stufe ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von 166,98 USD liegt nun -13,68 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -28,54 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Shockwave Medical beträgt der 7-Tage-RSI 70,77 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch -verkauft an und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie für diesen Punkt unserer Analyse mit "Schlecht" bewertet.

Analysteneinschätzung: Langfristig gesehen erhält die Shockwave Medical-Aktie die Einschätzung "Gut" von Analysten. Die Gesamtbewertungen lauten: 5 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Shockwave Medical vor. Das Kursziel der Analysten wird bei 270,71 USD angesiedelt, was einer erwarteten Performance von 62,12 Prozent entspricht. Damit erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut" von der Redaktion.