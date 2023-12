Shockwave Medical Inc Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Analysten haben eine positive Einschätzung für Shockwave Medical abgegeben. Von den analysierten Meinungen gab es 5 Kaufempfehlungen, 2 Neutral-Einstufungen und keine negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 270,71 USD, was auf eine mögliche Kursentwicklung um 39,85 Prozent hindeutet. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Gut" von den Analysten.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen neutral für Shockwave Medical. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer neutralen Einschätzung für die Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) derzeit bei 27,38 Punkten liegt, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt jedoch eine neutrale Bewertung. Die durchschnittlichen Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegen bei 232,89 USD, während der letzte Schlusskurs bei 193,58 USD lag, was zu einer negativen charttechnischen Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt ergibt hingegen eine neutrale Bewertung.

Insgesamt erhält Shockwave Medical gemischte Bewertungen von den Analysten, Anlegern und in der technischen Analyse. Während die Analysten eine positive Einschätzung abgeben, ist das Anleger-Sentiment neutral und die technische Analyse zeigt gemischte Signale. Es bleibt daher abzuwarten, wie sich die Lage in Zukunft entwickeln wird.