Shockwave Medical Inc Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. In Bezug auf den RSI der letzten 7 Tage für die Shockwave Medical-Aktie beträgt der Wert aktuell 25, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Somit wird ihm ein "Gut"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt an, dass das Wertpapier überverkauft ist (Wert: 29,89), wodurch auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Die Analyse der RSIs führt somit insgesamt zu einem "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Shockwave Medical in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Somit ergibt sich zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ebenfalls ein "Gut".

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren zur Einschätzung einer Aktie, wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, ergibt sich folgendes Bild für die Aktie von Shockwave Medical: Die Diskussionsintensität zeigt eine durchschnittliche Aktivität auf, wodurch eine "Neutral"-Einschätzung erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung erfährt jedoch eine negative Änderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse, die anzeigen soll, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet, betrachten wir hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Shockwave Medical-Aktie beträgt aktuell 229,07 USD. Da der letzte Schlusskurs deutlich darüber liegt (+13,86 Prozent Abweichung im Vergleich), erhält Shockwave Medical eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt einen positiven Trend, wodurch auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Somit wird Shockwave Medical insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.