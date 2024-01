Shockwave Medical Inc Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Aktie von Shockwave Medical wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten ergaben sich 4 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 268,33 USD, was einem Anstieg um 40,81 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 190,56 USD entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shockwave Medical-Aktie neutral ist. Der RSI7 liegt bei 54,96 und der RSI25 bei 40,99, was beide zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt jedoch eine Verschlechterung der Stimmung in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Einschätzung der Shockwave Medical-Aktie, wobei sich die Bewertungen der Analysten, des RSI und der Anleger-Stimmung mit der zunehmend schlechteren Stimmung in den sozialen Medien ausgleichen.