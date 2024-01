Shockwave Medical Inc Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Shockwave Medical als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Shockwave Medical-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 54,96, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 40,99, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine Verschlechterung der Stimmungslage bei Shockwave Medical in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde keine signifikante Veränderung festgestellt, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erfolgt.

Eine technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 232,81 USD für die Shockwave Medical-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 190,56 USD (-18,15 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 186,23 USD, was einer geringfügigen Steigerung im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Shockwave Medical daher in der einfachen Charttechnik mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.

Langfristig betrachtet schätzen Analysten die Aktie von Shockwave Medical als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 4 positiv, 2 neutral und 0 negativ. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Shockwave Medical vor, jedoch erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 268,33 USD, was einer Erwartung von 40,81 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.