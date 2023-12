Shockwave Medical Inc Aktie: Enormes Potenzial ....

Während der letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Shockwave Medical in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte, dass die Aktie aktuell im roten Bereich liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Es wurde festgestellt, dass über Shockwave Medical weniger diskutiert wurde als normal und die Aufmerksamkeit abgenommen hat. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die Shockwave Medical derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 232,89 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 191,78 USD um -17,65 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 187,67 USD, was einer Abweichung von +2,19 Prozent entspricht. Demnach wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shockwave Medical-Aktie überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 28, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt dahingegen eine "Neutral"-Einstufung. Alles in allem erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Shockwave Medical-Aktie abgegeben, von denen 4 Bewertungen als "Gut" und 2 als "Neutral" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 268,33 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 39,92 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält Shockwave Medical eine "Gut"-Empfehlung.

Insgesamt erhält die Shockwave Medical-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Stimmung und ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die technische Analyse. Die Analystenbewertungen hingegen deuten auf ein "Gut"-Rating hin.