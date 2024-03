Shoals Technologies wird immer uninteressanter …

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Shoals-Aktie stattgefunden. Davon waren 6 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Shoals-Aktie. Im vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild, mit 2 "Gut"-Bewertungen, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,67 USD festgelegt, was ein Aufwärtspotential von 88,73 Prozent bedeutet. Daher leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab, und Shoals erhält ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass die Shoals derzeit ein "Schlecht" ist. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 18,55 USD, während der Kurs der Aktie bei 12,54 USD liegt, was einer Abweichung von -32,4 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 14,48 USD, was wiederum einer Abweichung von -13,4 Prozent entspricht, und die Aktie somit zu einem "Schlecht"-Wert in diesem Zeitraum macht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shoals-Aktie zeigt ebenfalls eine negative Bewertung. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 80, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (53,28) zeigt dagegen eine neutrale Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Shoals.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich das Stimmungsbild für Shoals in den letzten Wochen negativ verändert. Dies spiegelt sich in einer abnehmenden Aufmerksamkeit über das Unternehmen und negativen Auffälligkeiten im Stimmungsbild wider, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.