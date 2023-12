Shoals Technologies Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

In den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Shoals festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Daher erhält Shoals auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs von Shoals mit 15,83 USD derzeit +6,03 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -23,01 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Analysten schätzen die Aktie der Shoals auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 5 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet, da 1 Analyst sie als "Gut" und keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft hat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 29 USD, was einer Erwartung von 83,2 Prozent entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Shoals beträgt aktuell 18,66 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder "überkauft" noch "überverkauft" an und daher wird die Aktie für den RSI25 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Shoals daher mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.