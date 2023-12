Shoals Technologies Aktie: Was noch aussteht!

Weitere Suchergebnisse zu "Ama Group":

Die technische Analyse der Shoals-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 20,3 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 15,96 USD weicht somit um -21,38 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung entspricht. Beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (14,87 USD) liegt der letzte Schlusskurs jedoch über dem gleitenden Durchschnitt (+7,33 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shoals-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Shoals eher neutral diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen überwogen. An einem Tag dominierte die negative Kommunikation. In den letzten ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Analysteneinschätzung der Shoals-Aktie zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 5 gute, 2 neutrale und 0 schlechte Einstufungen vorlagen, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 29 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 81,7 Prozent ergibt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Shoals liegt der RSI7 bei 45,45 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 44,33 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shoals-Aktie damit auch im Bereich des RSI ein "Neutral"-Rating.