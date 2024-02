Shiseido Company Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Aktienkurs von Shiseido hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,63 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -41,67 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche bedeutet. Im Branchenvergleich gab es eine mittlere Rendite von 6,04 Prozent, wobei Shiseido 58,4 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Shiseido derzeit bei 5152,01 JPY verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 4272 JPY, was einen Abstand von -17,08 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 4086,48 JPY angenommen, was einer Differenz von +4,54 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Signal.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den sozialen Medien eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Shiseido in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht wesentlich verändert.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Shiseido derzeit 1. Dies führt zu einer negativen Differenz von -0,75 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Persönliche Produkte". Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Shiseido daher als "Neutral".