Shiseido Company Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Betrachten wir den RSI der Shiseido-Aktie der letzten 7 Tage: Der aktuelle Wert beträgt 66. Daraus ergibt sich, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit wird ihm ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Shiseido-Aktie weder überkauft noch überverkauft (Wert: 54,85), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Neutral"-Rating für Shiseido.

Im Branchenvergleich hinsichtlich des Aktienkurses hat Shiseido in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,88 Prozent erzielt. Vergleichbare Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche sind im Durchschnitt um 6,39 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -5,52 Prozent im Branchenvergleich für Shiseido führt. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 19,33 Prozent, wobei Shiseido 18,45 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende weist Shiseido derzeit eine Dividendenrendite von 1,15 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,21 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Persönliche Produkte"-Branche beträgt -1, was dazu führt, dass die Shiseido-Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhält.

Abschließend zur technischen Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Shiseido-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 5568,64 JPY, womit der Kurs der Aktie (3791 JPY) um -31,92 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 4309,48 JPY, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -12,03 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".