Shiseido Company Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Vergleich des Aktienkurses von Shiseido mit anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor zeigt, dass die Rendite von Shiseido um mehr als 18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Persönliche Produkte-Branche beträgt die Rendite von Shiseido 4,82 Prozent, was ebenfalls deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,69 Prozent liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Shiseido derzeit eine Rendite von 1,15 % aus, während der Branchendurchschnitt bei 2,2 % liegt. Damit ergibt sich eine Differenz von 1,05 Prozentpunkten und die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shiseido-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 5520,32 JPY, während der Kurs der Aktie bei 3858 JPY liegt, was einer Abweichung von -30,11 Prozent entspricht. Ebenso ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 4299,68 JPY, was einer Abweichung von -10,27 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Schlecht".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Shiseido. Es gab insgesamt 12 positive und zwei negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Shiseido eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigen die Optimierungsprogramme mehrheitlich Verkaufssignale, was zu einer "Schlecht" Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Shiseido von der Redaktion ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.