Shiseido Company Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Dividendenrendite von Shiseido beträgt derzeit 1,15 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,2 Prozent. Daher erhält die Shiseido-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde Shiseido in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen auch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Shiseido-Aktie um -22,78 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shiseido zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.