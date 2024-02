Shiseido Company Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Aktienkurs von Shiseido im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt bei einer Rendite von -35,63 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 58 Prozent. Auch im Vergleich zur "Persönliche Produkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von 5 Prozent aufweist, liegt Shiseido mit 40,62 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Shiseido bei 4079 JPY und ist damit aktuell -0,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -21,73 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral" Einschätzung aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 62,62 Punkten, was darauf hindeutet, dass Shiseido weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Shiseido weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 53,5), was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger unterhielten sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shiseido. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen ergeben. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.