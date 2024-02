Shiseido Company Aktie: Chancenlos!

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Shiseido in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Stimmung im roten Bereich liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Shiseido wurde in letzter Zeit unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Schlecht"-Bewertung der Aktie.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Anleger diskutierten verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shiseido. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. In den letzten zwei Wochen gab es 5 "Schlecht"-Signale und 3 "Gut"-Signale auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Auf fundamentalen Kriterien basierend liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Shiseido bei 64,09, was über dem Branchendurchschnitt (28 Prozent) liegt. Die Branche "Persönliche Produkte" weist einen Wert von 50,04 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Shiseido derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Persönliche Produkte. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Shiseido Company-Analyse vom 20.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Shiseido Company jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Shiseido Company-Analyse.

Shiseido Company: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...