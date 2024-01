Shirble Department Store, ist immer für eine Überraschung gut!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shirble Department Store China liegt derzeit bei 5, was bedeutet, dass die Börse 5,81 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist 85 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Multiline-Einzelhandel, der momentan bei 37 liegt. Aufgrund dieses niedrigen KGV-Werts wird der Titel als unterbewertet eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) für eine Zeitspanne von 7 Tagen einen Wert von 60, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 57, was ebenfalls auf ein neutrales Signal hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 0 Prozent, was 5,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie weist Shirble Department Store China eine mittlere Diskussionsintensität auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls auf einen "Neutral"-Wert hindeutet.

Insgesamt ergibt sich daher für Shirble Department Store China eine Gesamteinstufung von "Neutral" basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien.