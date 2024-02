Shirble Department Store Aktie: Das war abzusehen!

Shirble Department Store China hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -55 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche eine Underperformance von -46,42 Prozent bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,07 Prozent im letzten Jahr, wobei Shirble Department Store China 49,93 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die aktuelle Dividendenrendite für Shirble Department Store China beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0,77) für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shirble Department Store China liegt bei 38,89, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 60 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität für die Aktie von Shirble Department Store China. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird Shirble Department Store China daher als "Neutral"-Wert eingestuft.