Shirble Department Store Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI von Shirble Department Store China wurde kürzlich analysiert, wobei der 7-Tage-RSI bei 20 Punkten liegt, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt keine Überkauf- oder Überverkaufssituation an und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Shirble Department Store China wird als neutral bewertet, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien gab und der Meinungsmarkt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Rendite von Shirble Department Store China im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 45 Prozent niedriger liegt und auch im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche mit einer Rendite von -40,86 Prozent deutlich darunter liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich jedoch, dass die Aktie von Shirble Department Store China mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,81 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" um 85 Prozent niedriger bewertet wird, was auf eine Unterbewertung hinweist und zu einer Einstufung von "Gut" führt.