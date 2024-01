Shirble Department Store Aktie: Wann tut sich was?

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Shirble Department Store China gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder einen Anstieg noch einen Rückgang der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Shirble Department Store China daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Shirble Department Store China, so ergibt sich ein Wert von 62,5 Punkten für den 7-Tage-RSI, was auf eine neutrale Einstufung der Aktie hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 59,62 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Shirble Department Store China in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,86 Prozent erzielte, während ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -3,51 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -37,35 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 3,56 Prozent im letzten Jahr hatte, lag Shirble Department Store China um 44,42 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shirble Department Store China liegt bei einem Wert von 5, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" (KGV von 39,97) unter dem Durchschnitt liegt (ca. 85 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Shirble Department Store China somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.