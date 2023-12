Shirble Department Store Aktie: Quo vadis?

Die Shirble Department Store China-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,08 HKD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,054 HKD, was einem Unterschied von -32,5 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,06 HKD liegt mit einem letzten Schlusskurs von -10 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Shirble Department Store China derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Multiline-Einzelhandel. Mit einem Unterschied von 5,37 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität für Shirble Department Store China ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- (Wert: 33,33) als auch auf 25-Tage-Basis (Wert: 55,56). Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für die Shirble Department Store China-Aktie.