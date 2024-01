Shirble Department Store Aktie: Knallt es bald?

Das Sentiment und der Buzz rund um die Shirble Department Store China-Aktie zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine neutral bleibende Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral". Anleger in sozialen Netzwerken äußerten in den letzten Tagen weder positive noch negative Meinungen über das Unternehmen, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,07 HKD in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,048 HKD, was einem Rückgang um 31,43 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den aktuellen Schlusskursen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent, was 5,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Shirble Department Store China-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite zeigt, dass die Dividende im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs niedrig ist.