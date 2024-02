Shirble Department Store Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shirble Department Store China auf 5,81 Euro geschätzt, was 85 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 37. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Kommunikation im Netz zeigt die Aktie von Shirble Department Store China eine normale Aktivität, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung erfährt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Shirble Department Store China bei -52 Prozent, was mehr als 48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite mit -8,82 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,045 HKD einen Abstand von -35,71 Prozent vom GD200 (0,07 HKD) hat, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 0,05 HKD auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -10 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Shirble Department Store China-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.