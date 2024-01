Shirble Department Store Aktie: Geht es jetzt los?

Derzeit schüttet Shirble Department Store China niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Multiline-Einzelhandel. Die Dividendenrendite beträgt 0 % im Vergleich zu 5,3 % im Branchendurchschnitt, was die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" einstuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shirble Department Store China bei 0,07 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,048 HKD hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -31,43 % und führt ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 0,06 HKD, was einem Abstand von -20 % entspricht und somit auch zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Anhand des Relative Strength Index (RSI) wird analysiert, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 62,5 Punkte, was eine Einstufung als "Neutral" zur Folge hat. Der 25-Tage-RSI steht bei 59,62 Punkten, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shirble Department Store China bei 5, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 39,97 als unterbewertet eingestuft wird. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" auf dieser Stufe der Analyse.