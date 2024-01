Shirble Department Store Aktie: Aufgepasst!

Die technische Analyse des aktuellen Kurses des Shirble Department Store China ergab einen Abstand von -24,29 Prozent zum GD200 (0,07 HKD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen misst, liegt bei 0,06 HKD, was wiederum ein "Schlecht"-Signal aufzeigt, da der Abstand -11,67 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs von Shirble Department Store China insgesamt als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergab die Analyse eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelte ebenfalls eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer wider, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Somit erhält Shirble Department Store China in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt 0 Prozent, was 5,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Shirble Department Store China eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Shirble Department Store China sowohl in Bezug auf die technische Analyse als auch das Stimmungsbild und die Dividendenpolitik als eher negativ bewertet.