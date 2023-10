Shipsy erweitert seine globale Reichweite mit neuem Innovationszentrum in den Niederlanden

Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire) -Im Rahmen seiner fortlaufenden globalen Expansion gibt Shipsy, ein weltweit führendes SaaS-Unternehmen im Logistikmanagement, sein neues Innovationszentrum in den Niederlanden bekannt. Dieser strategische Schritt folgt auf eine große Partnerschaft mit einem der größten Logistikunternehmen Deutschlands und einem europäischen Einzelhandelsriesen, der die Position von Shipsy als wichtigem Akteur in der europäischen Logistiktechnologie festigt.Mit mehr als 220 Unternehmenskunden weltweit ist Shipsy zu einem Synonym für Innovation, Effizienz und nahtlose Logistikabläufe geworden und bedient eine beeindruckende Kundenpalette, darunter Fortune-100-Unternehmen, Logistikdienstleister, Einzelhändler und Hersteller.Die Niederlande, ein Zentrum für technologische Innovation und Logistik, waren für die europäische Expansion von Shipsy eine logische Wahl. Mit einem engagierten lokalen Team zielt Shipsy darauf ab, seinen schnell wachsenden europäischen Kundenstamm maßgeschneiderten und reaktionsschnellen Support zu bieten.Das neue Zentrum kommt zu einer transformativen Zeit in der europäischen Logistik, die durch E-Commerce-Booms, Nachhaltigkeitsziele und sich entwickelnde Vorschriften gekennzeichnet ist. Die Lösungen von Shipsy sind darauf ausgerichtet, diese Herausforderungen direkt anzugehen.„Shipsy investiert massiv in KI in der Logistik. Unsere KI-gesteuerte Softwareplattform wurde entwickelt, um Unternehmen in die Lage zu versetzen, das Kundenerlebnis zu verbessern, die Logistikkosten zu optimieren und den Betrieb mit beispielloser Präzision zu automatisieren. Darüber hinaus helfen wir Unternehmen in Europa auch, dringende Probleme in der Logistik zu lösen, wie etwa die Ermöglichung einer schnellen Netzwerkerweiterung und die Reduzierung von CO2e-Emissionen", sagt Soham Chokshi, CEO und Mitbegründer von Shipsy. Shipsy sucht auch aktiv nach neuen Partnerschaften innerhalb des Logistikökosystems, um seinen Einfluss zu erweitern.Mit einem globalen Talentpool von mehr als 280 Mitarbeitern in 7 Ländern ermöglicht Shipsy mehr als 150 Millionen Paketbewegungen und verfolgt monatlich mehr als 650.000 Container. Shipsy hat außerdem zur Reduzierung von mehr als 1 Milliarde zurückgelegten Meilen beigetragen und mehr als 800.000 Tonnen CO2e-Emissionen gespart.Während Shipsy dieses aufregende neue Kapitel beginnt, bleibt das Unternehmen bei seiner Mission, den Logistiksektor weltweit zu revolutionieren. Da Innovation, Kundenzufriedenheit und nahtlose Abläufe im Mittelpunkt stehen, prägt Shipsy weiterhin die Zukunft der Logistik, Sendung für Sendung.Informationen zu Shipsy:Shipsy ist ein führender Anbieter von Logistik-Software als Service (SaaS) und revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen ihren Logistikbetrieb verwalten. Mit Schwerpunkt auf Innovation, Effizienz und Kundenzufriedenheit ermöglichen die innovativen Lösungen von Shipsy Unternehmen, Kosten zu optimieren, Kundenerlebnisse zu verbessern und Abläufe nahtlos zu automatisieren. Shipsy gestaltet die Zukunft der Logistik durch KI-gesteuerte technologiegestützte Lösungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.shipsy.io.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2251904/Shipsy_Amsterdam.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/shipsy-erweitert-seine-globale-reichweite-mit-neuem-innovationszentrum-in-den-niederlanden-301962035.htmlPressekontakt:Reza Mohamed,Reza@shipsy.io,+(988)6069128Original-Content von: Shipsy, übermittelt durch news aktuell