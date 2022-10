Shipito führt Shipito® for Business ein, eine umfassende internationale Versand- und Logistiklösung für wachsende Unternehmen

Salt Lake City (ots/PRNewswire) -Shipito, LLC („Shipito" oder „das Unternehmen"), ein führendes internationales Paketweiterleitungsunternehmen, das US-Waren an Kunden in über 220 Ländern weltweit versendet, gab heute die Einführung von Shipito® for Business bekannt, welches umfassende Third-party Logistiklösungen anbietet, die vom internationalen Versand, bis hin zur Fulfillment und Retourenmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen weltweit und in den USA umfasst. Shipito ist ein Portfoliounternehmen von Tritium Partners (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3685415-1&h=222441942&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3685415-1%26h%3D4115509882%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tritiumpartners.com%252F%26a%3DTritium%2BPartners&a=Tritium+Partners).Für globale Unternehmen, die Waren von US-Einzelhändlern kaufen, die nicht internationale versenden, bietet Shipito Adressen in seinen Lagern in Torrance, Kalifornien, und Tualatin, Oregon, in welchen Waren zu ermäßigten Preisen empfangen, gelagert, konsolidiert, verpackt und versendet werden können. Shipito bietet auch Kaufunterstützung und mehrsprachige Websites sowie Kundensupport in über 10 Sprachen, darunter Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Französisch, Japanisch und Chinesisch. Shipito for Business bietet den gleichen schnellen, zuverlässigen und effizienten Versand, auf den sich die Einzelkunden des Unternehmens verlassen, integriert aber auch internationalen Versand, Fulfillment und Retourenabwicklung in einer einzigen, flexiblen und erschwinglichen Plattform, um die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Geschäftskunden zu erfüllen.„Wir haben Shipito for Business als Ergebnis unseres Kundenprogramms entwickelt, nachdem wir unsere Kunden befragten und feststellten, dass einige von ihnen tatsächlich kleine Unternehmen führten, die Shipito für Versand und Fulfillment nutzten", sagte Dave Robinson, General Manager von Shipito. „Für Händler dieser Größe sind Fulfillment und Rücksendungen oft nachrangig, aber sie bereiten schnell Kopfschmerzen. Darüber hinaus ist es für kleine und mittelständische Unternehmen oft eine Herausforderung, einen Logistikpartner zu finden, der bereit ist, sie zu übernehmen. Anders als unsere größeren Konkurrenten hatten wir die Agilität, eine umfassende Logistiklösung für diese kleinen Unternehmen zu entwickeln und zu erneuern, die über das hinausging, was wir unseren einzelnen Benutzern zur Verfügung stellten."Shipito for Business kann von internationalen Unternehmen genutzt werden, die US-Waren beziehen, und auch von US-Unternehmen, die international expandieren möchten.Shipito for Business Kunden genießen- ermäßigte, volumenabhängige Versandkosten- bis zu 90 Tage Bestandslagerung- vollautomatisches Retourenmanagement- Pick-and-Pack-FulfillmentDie API von Shipito ermöglicht Kunden von Shipito for Business, jeden Schritt des Logistikprozesses – von der Bestellung über die Abwicklung, den Versand und die Rücksendung – nahtlos mit ihrer eigenen E-Commerce-Website zu verbinden und den gesamten Prozess einfach über die intuitive webbasierte Verwaltungskonsole von Shipito zu verwalten.Weitere Informationen finden Sie unter www.shipito.comKontakt:LambertJoanne Lessner, +1-212-222-7436, jlessner@lambert.comBeth Wiegard, +1-954-494-8261, bwiegard@lambert.comView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/shipito-fuhrt-shipito-for-business-ein-eine-umfassende-internationale-versand--und-logistiklosung-fur-wachsende-unternehmen-301657652.htmlOriginal-Content von: Shipito, übermittelt durch news aktuell