Shionogi & Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Überwiegend gab es positive Diskussionen an sechs Tagen, während an einem Tag die negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Shionogi &. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt positiv. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es wurden 9 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation identifiziert, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Von fundamentaler Seite betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shionogi & derzeit bei 10,72, was unter dem Branchendurchschnitt (66 Prozent) liegt. Die Branche "Arzneimittel" weist einen Wert von 31,59 auf. Aus diesem Grund wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien geben. Bei Shionogi & wurde in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Ebenso wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Shionogi & auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Was die Dividende betrifft, beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Shionogi & derzeit 2, was eine negative Differenz von -0,24 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" darstellt. Daher wird die Dividendenpolitik von Shionogi & von den Analysten als "Neutral" bewertet.