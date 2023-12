Shionogi & Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Weitere Suchergebnisse zu "Shionogi & Co":

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen für Shionogi & verbessert, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz deutet darauf hin, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shionogi &-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einer neutralen Bewertung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Shionogi & ergibt eine negative Differenz im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel", was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt deutlich über dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Shionogi & auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine positive Bewertung.