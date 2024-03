Shionogi & Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 12 Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch verstärkte Diskussionen über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Shionogi &. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut".

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es gab 8 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Dividendenrendite von Shionogi & liegt bei 2,18 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,37 Prozent liegt. Damit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich ein neutrales Bild. Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Shionogi & auch als neutral bewertet. Sowohl der RSI7 für sieben Tage (56,53) als auch der RSI25 für 25 Tage (30,06) führen zu einer "Neutral"-Empfehlung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Aktie von Shionogi & basierend auf verschiedenen Faktoren.