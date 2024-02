Shionogi & Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Shionogi & Co":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Shionogi & wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 53,68 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,08, und auch hier ist keine Über- oder Unterbewertung erkennbar. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen beiden Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 8 negative und 0 positive Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13,54, was bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist im Vergleich zu anderen Werten in der Branche, deren durchschnittliches KGV bei 28 liegt. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Shionogi &-Aktie eine "Gut"-Bewertung, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Die Abweichung beträgt +9,39 Prozent. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die technische Analyse ein "Gut"-Rating.