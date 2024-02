Shionogi & Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Das japanische Pharmaunternehmen Shionogi & Co. wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 158,91 liegt das KGV von Shionogi & deutlich darunter, was einer Unterbewertung um etwa 91 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shionogi & zeigt einen Wert von 30,73, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt einen Wert von 49, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen ist jedoch zurückgegangen, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der durchschnittliche Schlusskurs der Shionogi &-Aktie für die letzten 200 Handelstage um +12,86 Prozent ab, was als "Gut" bewertet wird. Auf der kurzfristigeren Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Insgesamt wird die Shionogi &-Aktie für die einfache Charttechnik als "Gut" eingestuft, was darauf hindeutet, dass sie aus dieser Perspektive attraktiv ist.