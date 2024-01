Shionogi & Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "Shionogi & Co":

Die Shionogi &-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um ihren aktuellen Trend zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 6240,24 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 6883 JPY liegt (+10,3 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 6982,66 JPY, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,43 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Im fundamentalen Bereich wird Shionogi & im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Arzneimittel) als unterbewertet angesehen, da sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,28 gehandelt wird, was einem Abstand von 70 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,37 entspricht. Daher resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Shionogi & festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Shionogi & auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Schließlich schüttet Shionogi & auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,18 % aus, was 0,22 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,4 % in der Branche Arzneimittel sind. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".