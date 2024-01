Shionogi & Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Shionogi & Co":

Die Aktie von Shionogi & wurde einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage betrachtet wurde. Der aktuelle gleitende Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage beträgt 6240,24 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 6883 JPY liegt (+10,3 Prozent). Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (6982,66 JPY) liegt der letzte Schlusskurs jedoch nur leicht darunter (-1,43 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Bild der Aktie von Shionogi & gezeigt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Shionogi & eine Rendite von 2,18 % aus, was 0,22 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,4 %. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Shionogi & eingestellt waren. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" bewertet. Darüber hinaus haben Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils in die "Gut"-Richtung zeigen. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Shionogi & von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.