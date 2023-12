Shionogi &ADR Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die technische Analyse der Shionogi & zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 6191,68 JPY liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 6823 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +10,2 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 6993,12 JPY liegt. Dies entspricht einer Differenz von -2,43 Prozent und einem "Neutral"-Signal für die Shionogi &-Aktie. Insgesamt ergibt sich damit eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Einschätzung von Aktienkursen beinhaltet nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die Shionogi & auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Shionogi & in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Analyse wurde zudem durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, die zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führte. Somit wird die Stimmung bezüglich Shionogi & als "Gut" eingestuft.

Eine weitere weiche Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität der Shionogi & im Netz nur schwache Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung auf diesem Faktor führte. Ebenso erfuhr die Rate der Stimmungsänderung eine negative Änderung, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Shionogi & führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shionogi & bei einem Wert von 9, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Arzneimittel" (KGV von 30,9) unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Shionogi & damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.