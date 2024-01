Shionogi &ADR Aktie: Was könnte passieren?

In den letzten vier Wochen zeigte sich bei Shionogi & keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es wurde jedoch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in jüngster Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Auf dieser Grundlage erhält Shionogi & daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Shionogi &-Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 6240,24 JPY. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 6883 JPY, was einem Unterschied von +10,3 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 6982,66 JPY, was zu einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (-1,43 Prozent) führt. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Shionogi &-Aktie daher in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende weist Shionogi & im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Arzneimittel eine Dividendenrendite von 2,18 % auf, was 0,22 Prozentpunkte weniger als die üblichen 2,4 % darstellt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Ertrag nur leicht niedriger ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Shionogi & liegt bei 33,09, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,19, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Neutral" führt.