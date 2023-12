ShinyBud Aktie: Das war nicht abzusehen!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Shiny Health & Wellness als neutral einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Shiny Health & Wellness-Aktie beträgt 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert für diesen Zeitraum bei 55 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Shiny Health & Wellness eingestellt waren. Es gab in den letzten Tagen hauptsächlich positive Diskussionen, während an einem Tag die Anleger eher neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Shiny Health & Wellness daher eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Shiny Health & Wellness-Aktie mit 0,075 CAD derzeit um -16,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich eine Einstufung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -80,26 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Shiny Health & Wellness ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu erkennen ist, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung aufgrund der Internetkommunikation.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung für die Aktie von Shiny Health & Wellness auf Basis des Relative Strength Index, der Anlegerstimmung, der technischen Analyse und der Internetkommunikation.