ShinyBud Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Das Anleger-Sentiment für Shiny Health & Wellness hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv entwickelt. An drei Tagen war die Stimmung sogar so gut, dass keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Nur an einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen. Der RSI der Shiny Health & Wellness liegt bei 50, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Auch der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen berücksichtigt, zeigt mit einem Wert von 50 eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein eher negativer Eindruck. Der GD200 liegt bei 0,4 CAD, während der Aktienkurs bei 0,08 CAD liegt, was einer Abweichung von -80 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 0,1 CAD in den vergangenen 50 Tagen weist auf eine Abweichung von -20 Prozent hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie der langfristigen Kommunikation im Netz erhält Shiny Health & Wellness eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, ebenso wie die Rate der Stimmungsänderung.

Insgesamt ergibt sich daher für Shiny Health & Wellness eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem RSI und der technischen Analyse.