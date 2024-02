Shinva Medical Instrument Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die technische Analyse von Shinva Medical Instrument zeigt, dass das Unternehmen derzeit in einem Abwärtstrend ist. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 27,36 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 21,37 CNH liegt, was einer Abweichung von -21,89 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 23,65 CNH liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -9,64 Prozent führt. Aufgrund dieser Indikatoren erhält Shinva Medical Instrument insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor zeigt sich, dass Shinva Medical Instrument eine Rendite von -28,84 Prozent erzielt hat, was 7,87 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -26,87 Prozent, und Shinva Medical Instrument liegt 1,97 Prozent darunter. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Shinva Medical Instrument in den letzten Wochen kaum verändert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine verringerte Aktivität, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Shinva Medical Instrument-Aktie einen Wert von 28,6 für den RSI7 und 59,95 für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.