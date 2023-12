Shinva Medical Instrument Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und ist somit ein wichtiger Indikator, um überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Der RSI der letzten 7 Tage für die Shinva Medical Instrument-Aktie beträgt 76, was auf eine Überkaufung hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der 7-Tage-RSI im Gegensatz zum Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (40,9). Auf dieser Basis ist Shinva Medical Instrument weder überkauft noch -verkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Shinva Medical Instrument.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an sieben Tagen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shinva Medical Instrument gesprochen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Inzwischen liegt der Kurs der Shinva Medical Instrument bei 25,36 CNH und ist damit +2,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ist die Einstufung hingegen "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -10,89 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Shinva Medical Instrument festgestellt werden. Dies zeigt sich in einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen. Insgesamt bekommt Shinva Medical Instrument daher eine "Gut"-Bewertung für diese Stufe.