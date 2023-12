Shinva Medical Instrument Aktie: Einfach unglaublich

Die Shinva Medical Instrument zeigt gemäß der technischen Analyse derzeit ein "Schlecht"-Rating. Dies basiert auf dem gleitenden Durchschnittskurs, der bei 28,48 CNH liegt, während der Aktienkurs (25,56 CNH) um -10,25 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 24,71 CNH ergibt eine Abweichung von +3,44 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 61, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis zeigt sich ein RSI-Wert von 41,12, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Shinva Medical Instrument.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, basierend auf den Auswertungen der vergangenen Wochen. Es wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt hingegen eine "Gut"-Einstufung, basierend auf der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung. Die erhöhte Aktivität und eine positive Stimmungsänderung spiegeln sich in dieser Einschätzung wider. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Shinva Medical Instrument.