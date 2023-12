Shinto Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Grundlage des Anleger-Sentiments rund um die Aktie von Shinto sind Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Shinto diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine speziell positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

In den letzten Wochen konnte keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Shinto festgestellt werden. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Shinto keine auffälligen Veränderungen registriert wurden, wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, sprich die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Shinto daher für diese Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Shinto liegt bei 75,34 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 59,85 und wird somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Shinto-Aktie von 1483 JPY mit einer Entfernung von -1,91 Prozent vom GD200 (1511,89 JPY) aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Signal darstellt. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen zeigt, einen Kurs von 1629,86 JPY auf, was zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -9,01 Prozent beträgt. Alles in allem wird der Kurs der Shinto-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.