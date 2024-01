Shinto Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Diskussionen über Shinto auf sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Auch über einen längeren Zeitraum lässt sich die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung bei Shinto beobachten. Die Analyse ergibt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft werden sollte. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls auf einen "Neutral"-Wert hindeutet.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs ist die Shinto derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der GD200 des Wertes liegt bei 1511,28 JPY, während der Kurs der Aktie bei 1405 JPY um -7,03 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von -12,06 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls interessante Ergebnisse. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 76, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen an, dass Shinto weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend lässt die Analyse der RSIs zu Shinto ein "Schlecht"-Rating erwarten.