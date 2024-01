Shinki Bus Aktie: Was wird das noch werden?

Die technische Analyse der Shinki Bus-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3428,18 JPY liegt. Dieser Wert liegt nahe am aktuellen Schlusskurs von 3430 JPY, was einem Unterschied von nur +0,05 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Ergebnisses wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, denn auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,99 Prozent), was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Social Media war in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Shinki Bus zu beobachten. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass sie nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wird.

Die Analyse der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger-Stimmung in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral bewertet wird. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Shinki Bus-Aktie zeigt eine Ausprägung von 85,71 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,82, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Bild zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".