Shinki Bus Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Sentiment und Buzz rund um die Shinki Bus-Aktie lassen sich über einen längeren Zeitraum hinweg beobachten und auswerten. Insgesamt zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Somit erhält Shinki Bus in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Shinki Bus-Aktie liegt bei 76,92, was als überkauft betrachtet wird und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 48 eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Shinki Bus für diese Kategorie die Bewertung "Schlecht".

Unsere Analysten haben auch die Stimmung rund um Shinki Bus auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was der Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung einbringt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Shinki Bus-Aktie sowohl auf längerfristigeren als auch auf kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 3427,95 JPY, während der letzte Schlusskurs mit 3410 JPY auf ähnlichem Niveau liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 3399,4 JPY eine ähnliche Tendenz. Insgesamt wird Shinki Bus somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating bewertet.