Shinki Bus Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Stimmung und der Buzz um die Shinki Bus-Aktie im Internet haben eine mittlere Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war kaum spürbar, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In den sozialen Medien wurden in den letzten zwei Wochen vor allem neutrale Meinungen zu Shinki Bus geäußert. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shinki Bus-Aktie zeigt einen Wert von 62 für die letzten 7 Tage, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (Wert: 38) bestätigt ebenfalls die neutrale Bewertung.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Shinki Bus-Aktie auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bestätigt diese Einschätzung, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.