Shinki Bus Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Aktie von Shinki Bus wurde in den letzten Monaten unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert. Wenn es um die Kommunikation im Netz geht, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich war und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen erfahren hat. Aus diesem Grund wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Shinki Bus in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammenfassend wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Shinki Bus-Aktie aktuell bei 3428,45 JPY verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Relative Strength Index (RSI) für die Shinki Bus-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine Gesamtbewertung der Shinki Bus-Aktie als "Neutral".

