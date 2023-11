Shinhan Financial-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shinhan beträgt derzeit 4, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 7,53 für Handelsbanken eine Unterbewertung um etwa 36 Prozent darstellt. Aus fundamentaler Sicht erhält Shinhan daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Shinhan im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,4 Prozent erzielt, was 6 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt von 1,4 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Handelsbanken beträgt 4,26 Prozent, und Shinhan übertrifft diesen Wert um 3,14 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt positiv sind. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 34347,81 KRW, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 37000 KRW liegt, was einer Abweichung von +7,72 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt ebenfalls über dem Schlusskurs, mit einer Abweichung von +5,17 Prozent. Somit erhält die Shinhan-Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shinhan-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Diese umfassende Analyse zeigt, dass Shinhan aus fundamentaler und technischer Sicht gut abschneidet, während das Sentiment und der Buzz neutral bis schlecht bewertet werden.